Hyundai fabrikasında korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ulsan kentinde bulunan Hyundai otomobil fabrikasında üç personel, araç performans testi yaptıkları test odasında baygın halde bulundu.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, kapalı alanda araçların çıkardığı egzoz dumanlarından zehirlendiği düşünülen çalışanlar civardaki hastanelere kaldırıldı. Şirketin 3 çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek için olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ceza yasası uygulanabilir

Çalışma Bakanlığı kazanın nedenini araştırıyor ve Ciddi Kazalar Ceza Yasasının uygulanabilirliğini gözden geçiriyor.

Yasa, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan ciddi endüstriyel kazalarda işletme sahiplerini veya sorumlu yöneticileri en az bir yıl hapis veya bir milyar won'a (yaklaşık 717.360 $) kadar para cezasıyla cezalandırıyor.

Otomobil üreticisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, bir daha aynı olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağını bildirdi.