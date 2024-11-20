  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hyundai fabrikasında korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Hyundai fabrikasında korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore’nin Ulsan kentindeki bir otomobil fabrikasında araçları test eden üç kişi kapalı alanda zehirli gazın birikmesi sebebiyle boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hyundai fabrikasında korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Ulsan kentinde bulunan Hyundai otomobil fabrikasında üç personel, araç performans testi yaptıkları test odasında baygın halde bulundu.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, kapalı alanda araçların çıkardığı egzoz dumanlarından zehirlendiği düşünülen çalışanlar civardaki hastanelere kaldırıldı. Şirketin 3 çalışanı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek için olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ceza yasası uygulanabilir

Çalışma Bakanlığı kazanın nedenini araştırıyor ve Ciddi Kazalar Ceza Yasasının uygulanabilirliğini gözden geçiriyor.

Yasa, ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan ciddi endüstriyel kazalarda işletme sahiplerini veya sorumlu yöneticileri en az bir yıl hapis veya bir milyar won'a (yaklaşık 717.360 $) kadar para cezasıyla cezalandırıyor.

Otomobil üreticisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, bir daha aynı olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağını bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yatırımcılar 'güvenli liman' konuta yöneldi, uzmanından kritik kredi faizi uyarısı geldiYatırımcılar 'güvenli liman' konuta yöneldi, uzmanından kritik kredi faizi uyarısı geldiGündem
İşletmelerde yeni dönem: Hamburger, döner ve iskendere gramaj şartı getirildiİşletmelerde yeni dönem: Hamburger, döner ve iskendere gramaj şartı getirildiEkonomi
Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...Dünyanın en iyi 100 stadyumu açıklandı! Listede Türkiye'den 3 stadyum yer aldı...Spor

 

 

Dünya
Özbekistan'da başbakan yeniden Abdulla Aripov oldu
Özbekistan'da başbakan yeniden Abdulla Aripov oldu
Kremlin Sözcüsü Peskov: Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil
Kremlin Sözcüsü Peskov: Çatışmanın dondurulmasına yönelik senaryolar bizim için uygun değil
Yunanistan'da işçiler hayat pahalılığı nedeniyle genel greve gitti
Yunanistan'da işçiler hayat pahalılığı nedeniyle genel greve gitti
Kiev: Rusya bugün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyebilir
Kiev: Rusya bugün Ukrayna'ya büyük bir saldırı düzenleyebilir
İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını kundakladı
İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilerin araçlarını kundakladı
Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı: Manifest
Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı: Manifest