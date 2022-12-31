Hyundai, Suudi Arabistan'da fabrika kuracak

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile Hyundai Motor arasında otomotiv sanayisinde işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın otomotiv sektörünün geliştirilmesine önem verdiği ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak iş gücünü güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Başkent Riyad'da düzenlenen törende Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile Hyundai Motor arasında mutabakat zaptı imzalandığı kaydedilen haberde, törene Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif, Suudi Arabistan Sanayi ve Kalkınma Fonu üst yöneticisi İbrahim bin Saad el-Macel ve Hyundai Motor'un üst yönetici yardımcısı ve Küresel Operasyonlar Bölümü Başkanı Seon Seop Kim'in katıldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, mutabakat zaptının otomotiv sanayisinde işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalandığı ve bu çerçevede Suudi Arabistan'da tam teşekküllü elektrikli ve içten yanmalı bir otomotiv montaj fabrikasının kurulmasının planlandığı ifade edildi.