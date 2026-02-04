ICE, gözaltı kapasitesini genişletmek için yeni tesis arayışında

ABC News'in yerel tapu kayıtları ve şehir yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre ICE yetkililerinin, gelecekte gözaltı tesislerine dönüştürmek üzere tesis gezdikleri ve satın aldıkları ortaya çıktı.

ICE’nin tesis alımları için ödediği tutarlar belli oldu

Şehirlerdeki tapu kayıtlarına göre ICE, Phoenix kentinde bir tesis için 70 milyon dolar, Baltimore'un kuzeybatısındaki bir tesis için 102,4 milyon dolar, Berks County'de tesis için 87,4 milyon dolar ödedi.

Yerel yetkililere dayandırılan bilgilere göre ise ICE birimleri, Surprise şehrinde yaklaşık 440 bin metrekarelik bir endüstriyel tesis, Merrillville kasabasında 275 bin metrekarelik bir tesis arayışına girdi.

ICE yetkililerinin, Chicago'ya yakın bir bölgede 7 bin 500 yatak kapasiteli bir tesis, Merrimack'te bir yerleşke için 43 dönümlük bir alan, Oklahoma City'de 27 dönümlük bir tesis aradığı da aktarıldı.

ABD basınında bir ICE yetkilisine dayandırılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan ülke geneli yeni tesis arayışlarının, "ICE'ye ait iyi yapılandırılmış gözaltı tesisleri" olarak kullanılacağı bildirilmişti.

Olay

Son haftalarda ABD genelinde, ICE biriminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı başta Minneapolis olmak üzere çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.