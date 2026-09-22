ICE operasyonlarında gazetecilere sert darbe: Özgür basına gözaltı ve sınır dışı kıskacı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) sokaklarda ve kamu binaları çevresinde gerçekleştirdiği toplu gözaltı operasyonlarını takip eden bağımsız gazeteciler ile basın mensupları, kolluk kuvvetlerinin artan engelleriyle karşı karşıya kalıyor. Gösterileri ve baskınları kaydetmeye çalışan habercilerin engellendiği, biber gazlı müdahalelere maruz kaldığı ve ekipmanlarına el konulduğu rapor ediliyor. Basın özgürlüğü örgütleri, ICE ajanlarının operasyon alanlarında şeffaflığı engellemek amacıyla habercilere yönelik müdahalelerini tırmandırdığına dikkat çekiyor.

Göçmen ve mülteci gazeteciler sınır dışı tehdidiyle yüz yüze

Baskılardan en ağır etkilenen kesim ise kendi ülkelerindeki baskılardan kaçarak ABD'ye sığınan veya oturum izniyle yaşayan yabancı uyruklu gazeteciler oldu. Kendi sosyal medya kanalları veya yerel basın organları üzerinden ICE baskınlarını canlı yayımlayan ve takip eden bazı ödüllü göçmen gazeteciler gözaltına alınarak sınır dışı edildi. Sivil toplum kuruluşları ve hukukçular, haber takibi yapan basın mensuplarının bu yolla susturulmaya çalışıldığını ve uygulamanın gözdağı amacı taşıdığını belirtiyor.

Hukukçular ve basın kuruluşlarından tepki

Sınır dışı edilme ve gözaltı kararlarına tepki gösteren Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ile Basın Özgürlüğü Vakfı gibi uluslararası kuruluşlar, göçmenlik hukukunun basını susturmak için bir araç haline getirildiğini savunuyor. Anayasa uzmanları, ABD Anayasası'nın Birinci Düzeltmesi (First Amendment) uyarınca kamuya açık alanlarda haber yapma hakkının güvence altında olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin haber takibi nedeniyle gözaltına alınmasının anayasal bir ihlal teşkil ettiğini ifade ediyor.