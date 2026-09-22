ICE takip sisteminde gizemli kriz: Binlerce göçmen sistemden silindi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), hakkında kesinleşmiş sınır dışı kararı bulunan göçmenlerin gözaltı merkezlerindeki konum bilgilerini kamuoyuna açık çevrim içi arama sisteminden çıkarmaya başladı. Eski ve mevcut yetkililerin aktardığı bilgilere göre, 15 Eylül itibarıyla başlatılan bu sessiz uygulama kapsamında binlerce kişinin dijital izi sistemden silindi. Sürecin herhangi bir resmi açıklama yapılmadan yürürlüğe konulması avukatlar ile sivil toplum kuruluşları arasında büyük endişe yarattı.

Hukuki süreçler ve avukat erişimi riske giriyor

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte çok sayıda göçmen avukatı, müvekkillerinin sistemde görünmez hale geldiğini beyan etti. Hukuk uzmanları, gözaltındaki kişilerin yer tespiti yapılamadığı için son dakika hukuki itirazların, davaların veya infazı durdurma taleplerinin iletilmesinin zorlaştığını ifade ediyor. Göçmen Hakları Örgütü Amerikan Göç Avukatları Derneği de üyelerine yönelik bir uyarı yayımlayarak durumun takip edildiğini bildirdi.

Resmi makamlar ve muaf tutulan tesisler

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ICE yetkilileri, uygulamanın amacının kesinleşmiş sınır dışı emri bulunan kişilerin gönderilme süreçlerine öncelik vermek olduğunu dile getirdi. Öte yandan, mahkeme kararları ve yasal zorunluluklar gereği Kaliforniya'daki Adelanto tesisi ile New York, Minneapolis ve Chicago'daki geçici gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin sistemde gösterilmeye devam ettiği belirtildi. 2010 yılından bu yana kullanılan arama sistemi, gözaltındaki bireylerin aileleri ve hukuki temsilcileri tarafından nerede bulunduklarını öğrenmek için temel araç olarak işlev görüyordu.