İçeride alkış, dışarıda tepki

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu önceki gün ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Gazze'de savaş sonrası dönem için belirsiz bir çerçeve çizerken, İsrail ile Arap ülkeleri arasında gelecekte kurulabilecek bir ittifaka ilişkin ifadeler de kullandı. Cumhuriyetçiler tarafından ayakta alkışlanan ve tezahüratlarla karşılanan Netanyahu rehinelerin yakında serbest bırakılacağı sözünü verdi.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı İsrail'in operasyonları nedeniyle binlerce sivilin ölmesi ve yaşanan insani krizden duydukları endişeyi dile getirerek Netanyahu'nun konuşmasına katılmadı. Yaklaşık bir saat süren ve sık sık alkışlarla kesilen konuşmasında Netanyahu'nun dokuz ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından artan uluslararası kınama karşısında ABD'nin İsrail'e verdiği desteği, özellikle de silah desteğini arttırmaya çalıştığı görüldü. Netanyahu, "ABD askeri yardımının hızlandırılması savaşın sona ermesini önemli ölçüde hızlandırabilir ve Ortadoğu'da daha geniş bir savaşın önlenmesine yardımcı olabilir" dedi.

Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın iktidara dönmesine izin vermeyeceğini ancak işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten Filistin Yönetimi'nin de Gazze'de rol sahibi olmasını kabul etmeyeceğini söyledi. ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib Netanyahu konuşurken elinde "savaş suçlusu" ile "soykırım suçlusu" yazılı döviz tutarak tepkisini açıkça gösterdi. Önceki dönemde Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan Demokrat Vekil Nancy Pelosi de X hesabından Netanyahu'ya yüklendi.

"Neredeyse hiç sivil öldürmedik"

Netanyahu, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 39 bin 145 Filistinliyi öldürmesine ve 90 bin 257'sini yaralamasına rağmen ülkesinin toplu katliamlarını gizlemeye çalıştı. Netanyahu, Gazze'deki saldırılardan kaçan sivillerin sığındığı ve defalarca toplu katliamlara maruz kalan güneydeki Refah kentinde "neredeyse hiçbir sivilin hayatını kaybetmediğini" savundu. Netanyahu'nun Refah'a başlatmak istediği büyük saldırı, uluslararası tepkiler ve seçim yarışına giren ABD Başkanı Joe Biden'ın endişeleri nedeniyle sınırlanmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in en az 278 yardım görevlisini öldürdüğünü belirterek, "Bu rekor bir sayı. Diğer yardım görevlileri ise ya tehlikeye atıldı ya da işlerini yapmaları engellendi" ifadesini kulandı. Gazze'ye yardımların girişini engelleyerek halkı aç ve susuz bırakmasına rağmen Netanyahu her bir kişiye 3 bin kalori yiyecek girmesine izin verildiğini ve Hamas'ın bu yardımları çaldığını öne sürdü. Ancak FAO ve WFP Gazze'de nüfusun yarısı olan 1 milyondan fazla kişinin kıtlık ve ölümle karşı karşıya kalacağı yönündeki açıklaması, Netanyahu'nun ifadelerini yalanlıyor.

Ateşkesi ağzına almadı

Netanyahu'nun bir saati bulan konuşmasında Hamas ile İsrail arasında aylardır devam eden ABD'nin önerilerinin görüşüldüğü dolaylı ateşkes müzakerelerine dair tek ifade kullanmaması dikkat çekti. İsrail'in, Hamas'ın aksine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de 3 aşamalı ateşkes teklifi tasarısına net yanıt vermemesi eleştiri konusu oluyordu. Netanyahu'nun siyasi beka nedeniyle ateşkes istemediği ancak Biden'ın baskısından dolayı süreci bitirmek yerine sürüncemede bıraktığı İsrail medyasına konu oluyor. Netanyahu, konuşmasında "Amerikalıların büyük çoğunluğunun İsrail'i desteklediği" iddiasında bulunurken anketler ise bunun aksini gösteriyor. Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup'un 10 Temmuz'daki son anketinde, Amerikalıların yüzde 48'inin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı olduğu belirtilirken, saldırılara destek verenlerin oranı yüzde 42'de kaldı.

Protestoculara "kullanışlı aptallar" dedi

Konuşması sırasında Kongre binası dışında gösteri düzenleyen protestocuları "İran'ın kullanışlı aptalları" olarak nitelendiren Netanyahu, kendisini protesto edenleri "İran'ın finanse ettiğini" ileri sürdü. Ancak İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı ve Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerine destek olmak için düzenli kitlesel gösteriler yapılıyor ve bu hükümet karşıtı protestolara katılan kişilerin sayısı 100 binleri aşıyor. Başkent Tel Aviv başta olmak üzere pek çok şehirde aylardır neredeyse her hafta gösteriler sürüyor. Gösterilere muhalif liderler ve esir yakınları da katılıyor. Hatta göstericiler zaman zaman Batı Kudüs'teki meclis binasını basıyor. Dünya genelinde de Gazze'deki katliamın sona ermesi çağrısıyla yapılan en yoğun katılımlı gösteriler arasında Washington, New York ve çok sayıda başkent yer aldı. Katliama tepki için sokaklara dökülen 100 binlerce kişi bu durumda Netanyahu'nun hakaretlerine maruz kaldı.