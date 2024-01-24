İçinde Ukraynalı rehinelerin de bulunduğu düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğü açıklandı
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede düşen Rus uçağındaki 65'i rehine 3'ü refakatçi ve 8'i mürettebat olmak üzere toplam 74 kişinin tamamının öldüğünü bildirdi.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesindeki Koroçanskiy yerleşim biriminin yakınlarında düştüğünü belirtti. Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti" ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.
Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.