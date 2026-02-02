İdam edileceği iddia edilen İranlı protestocu İrfan Sultani, kefaletle serbest bırakıldı

26 yaşındaki İrfan Sultani, ülkeyi sarsan ve yetkililerin sert müdahalesine yol açan gösteriler sırasında geçen ay tutuklandı.

İran devlet yayıncısı IRIB’e göre Sultani, 10 Ocak’ta Tahran’ın yaklaşık 40 kilometre batısındaki Fardis kentinde bulunan evinden gözaltına alındı ve “ülkenin iç güvenliğine karşı toplantı ve örgütlenme” ile rejime karşı “propaganda faaliyetleri” yürütmekle suçlandı.

Tutuklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ve Sultani’nin bir yakını, İranlı yetkililerin Sultani’yi idam etmeyi planladığını söyledi; ancak İran yargısı bu haberleri “uydurma haberler” olarak niteleyerek reddetti.

Sultani’nin ailesi daha sonra idamın ertelendiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Sultani’nin akıbetine ilişkin endişeler sürerken, İran’da idam planı olmadığına dair “güvenilir kaynaklardan” teminat aldığını açıklamıştı.

Norveç merkezli bir insan hakları örgütü olan Hengaw’a göre Sultani, cumartesi günü kefaletle serbest bırakıldı. İran devlet medyası kuruluşu Press TV de Telegram’da paylaştığı bir gönderiyle Sultani’nin serbest bırakıldığını doğruladı.

Sultani’nin hukukî durumu, geçen ay İran’ı sarsan büyük hükûmet karşıtı protestolar sırasında uluslararası alanda en çok öne çıkan olaylardan biri haline gelmişti.