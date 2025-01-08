  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İDDEF'den Gazze'ye 36 ton taze gıda yardımı
Takip Et

İDDEF'den Gazze'ye 36 ton taze gıda yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF),Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 36 tonluk taze gıda malzemesi yardımında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İDDEF'den Gazze'ye 36 ton taze gıda yardımı
Takip Et

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insani kriz ciddi şekilde artarken, su, yemek, barınma, yakıt, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor.İDDEF, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine tüm bölgelerdeki ekipleriyle 7 Ekim 2023'ten bu yana kesintisiz şekilde hayırseverlerin de desteğiyle acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

İDDEF, Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor

Bu kapsamda patates, soğan, salatalık, domates, avokado, portakal ve limon gibi sebze ve meyvelerden oluşan toplamda 36 ton taze gıdayı Ürdün üzerinden bölgeye gönderen İDDEF, malzemeleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ve çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara dağıttı.Geçtiğimiz hafta da 1500 çadır ve gıda yüklü 2 tırı Gazze Şeridi'nin güneyine gönderen İDDEF, Gazze'de günlük olarak 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, iki tankerle 25 bin litre su ve konserve et dağıtımını da sürdürüyor.

İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir belediye başkanının evine saldırdıİsrail, Lübnan’ın güneyinde bir belediye başkanının evine saldırdıDünya
İsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdiİsrail'in alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin annesi yaşamını yitirdiDünya

 

Dünya
Hükümet sözcüsü açıkladı: İran'ın başkenti değişiyor
Hükümet sözcüsü açıkladı: İran'ın başkenti değişiyor
Avrupa'da ‘salgın’ endişesi tırmanıyor! Grip vakaları arttı, ‘kritik durum’ ilan edildi
Avrupa'da ‘salgın’ endişesi tırmanıyor! Vakalar arttı, ‘kritik durum’ ilan edildi
Japonya, siber saldırıları Çin destekli hacker grubuyla ilişkilendirdi
Japonya, siber saldırıları Çin destekli hacker grubuyla ilişkilendirdi
Belçika'da 200 günü aşkın süredir kurulamayan hükümet görüşmelerinde kritik eşik
Belçika'da 200 günü aşkın süredir kurulamayan hükümet görüşmelerinde kritik eşik
Trump'ın savunma harcamalarını artırma talebine Almanya'dan ret
Trump'ın savunma harcamalarını artırma talebine Almanya'dan ret
Uzmanlar: Lübnan Meclisi'nin 2 yıldır seçilmeyen cumhurbaşkanını yarınki oturumda seçmesi zor
Uzmanlar: Lübnan Meclisi'nin 2 yıldır seçilmeyen cumhurbaşkanını yarınki oturumda seçmesi zor