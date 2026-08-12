İddia: ABD ve İran anlaştı, ateşkes süresi 60 gün uzatılıyor

ABD ile İran’ın, devam eden ateşkesin süresini uzatma konusunda uzlaştığı öne sürüldü. Anlaşmanın, mevcut 60 günlük ateşkesin gelecek hafta sona ermesinin ardından devreye gireceği iddia edildi.

İran'dan yalanlama

Adı açıklanmayan İranlı kaynak, ABD ve İran’ın ateşkesin süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamayı yalanlayarak taraflar arasında ateşkesin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını söyledi.

İranlı kaynak, Tahran’ın anlaşmanın bir başlangıç tarihi olmadığı ve bu nedenle uzatılacak bir durumun da bulunmadığı bakış açısına sahip olduğunu ifade etti.

Pakistan'dan ABD ve İran arasında müzakere trafiği için yoğun diplomasi

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, "Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." dedi.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

ABD ve İran, Nisan ayında Pakistan arabuluculuğuyla bir ateşkes konusunda anlaşmış ve daha sonra 17 Haziran'da nihai bir anlaşmaya yönelik müzakereleri başlatan bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak, görüşmeler daha sonra güvenlik garantileri ve dünyanın en stratejik enerji arzı ve ticaret rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğü konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girmişti.

8 Temmuz ile 24 Temmuz arasında ABD ve İran karşılıklı askeri saldırılar düzenledi; Washington İran içindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Tahran da Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt de dahil olmak üzere çeşitli Arap ülkelerindeki ABD askeri tesisleri ve teçhizatına yönelik misillemelerle karşılık vermişti.