İddia: ABD'de e-posta uygulamasına uymayan federal hükümet çalışanları işten çıkarılmayacak
ABD'de Donald Trump'ın desteklediği ve federal hükümet çalışanlarının yaptıkları işleri rapor etmelerini gerektiren uygulamayla ilgili OPM'nin, "e-postaya yanıt vermeyen çalışanların işten çıkarılmayacaklarını" bildirdiği öne sürüldü.
Washington Post gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi yetkililer, Personel Yönetim Ofisinin (OPM) federal kurumların insan kaynakları birimleriyle, iş insanı Elon Musk'ın e-posta uygulaması hakkında görüştüğünü belirtti.
Yetkililer, OPM'nin e-posta uygulamasını incelediğini ancak bu konuda henüz bir plan yapmadığını ve kararsız olduğunu aktardı.
Federal hükümet çalışanlarının e-postaya yanıt vermesi gerektiğini ancak geri dönüş yapmayanlara yönelik alınacak kararların "kurumlara bırakıldığını" kaydeden yetkililer, OPM'nin insan kaynakları birimlerine gönderdiği e-postada federal çalışanların ne yaptıklarını bildirmediği için "işten çıkarılmayacaklarını" ifade ettiğini öne sürdü.
Elon Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması
Elon Musk, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.
Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.
Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.
ABD Başkanı Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.