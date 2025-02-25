İddia: ABD'de e-posta uygulamasına uymayan federal hükümet çalışanları işten çıkarılmayacak

Washington Post gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi yetkililer, Personel Yönetim Ofisinin (OPM) federal kurumların insan kaynakları birimleriyle, iş insanı Elon Musk'ın e-posta uygulaması hakkında görüştüğünü belirtti.

Yetkililer, OPM'nin e-posta uygulamasını incelediğini ancak bu konuda henüz bir plan yapmadığını ve kararsız olduğunu aktardı.

Federal hükümet çalışanlarının e-postaya yanıt vermesi gerektiğini ancak geri dönüş yapmayanlara yönelik alınacak kararların "kurumlara bırakıldığını" kaydeden yetkililer, OPM'nin insan kaynakları birimlerine gönderdiği e-postada federal çalışanların ne yaptıklarını bildirmediği için "işten çıkarılmayacaklarını" ifade ettiğini öne sürdü.

Elon Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Elon Musk, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.