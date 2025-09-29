İddia | Çin, Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanıyor

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), ABD Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) Savunma Bakanlığı (Pentagon) için "Çin'in ticari feribot filosunu genişletmesine" ilişkin hazırladığı gizli rapora ulaştı.

Çin'in ticari feribot filosunu hızla genişlettiğine işaret edilen raporda, bunun Tayvan'ı olası işgal hazırlığı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Çin'in gemilerini tank taşımak ve amfibi operasyonlar için modifiye ettiği, ABD'nin bu feribotları Çin ile çatışma halinde olası askeri hedefler olarak değerlendireceği bildirildi.

Feribotların yeni tip çıkarma gemileriyle tatbikatlarda kullanıldığına işaret edilen raporda, 2022'de Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) katıldığı tatbikatlarda "Beş Göz (ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yer aldığı)" ittifakının yaklaşık 30 Çin ticari feribotunu izlediği öne sürüldü.

Raporda, ayrıca ABD istihbaratı tarafından tespit edilen ve Çin'in 3 farklı sınıfta yeni çıkarma gemisi geliştirdiğini ortaya koyan uydu görüntülerine de yer verildi.

Çıkarma gemilerinin en küçüğünün yaklaşık 110 metre, en büyüğünün 185 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen kayıtlarda Çin'e ait feribotların bu çıkarma gemilerinin yanında demirlediği görüldü.

Rapordaki uydu görüntüleri ne anlama geliyor?

ABD merkezli düşünce kuruluşu Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) araştırmacısı Thomas Shugart, çıkarma gemileriyle feribotların "birbirine uyan setler" şeklinde yapılandırıldıklarını ifade etti.

Benzer şekilde Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Çin'in 2026 sonuna kadar 76 büyük feribot inşa etmeyi planladığını bildirdi.

ABD Deniz Harp Okulu yetkilileri ise çıkarma gemilerinin özellikle Çin'in Ro-Ro tipi feribotlarıyla uyumlu şekilde tasarlandığını ve kapı yerleşimleri ile uzunluklarının buna göre ayarlandığını belirtti.

"Ro-Ro" tipi feribotlar, yüzlerce yolcu ve araç taşıma kapasitesine sahip ticari kargo gemileri olarak biliniyor.

Bu feribotlar, araçların ve ağır yüklerin gemiye doğrudan rampalardan girip çıkmasına imkan tanıyor.

Çin, bu tür feribotları ilk kez 2019'da "Bang Chui Dao" adlı 15 bin tonluk geminin amfibi çıkarma tatbikatında askeri amaçla kullanmıştı.

İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.