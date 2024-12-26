İddia: Esma Esad lösemi hastası: Yaşama şansı yüzde 50

The Daily Telegraph'ın haberine göre, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın ağır lösemi hastalığına yakalandığı ve yaşama şansının yüzde 50 olduğu bildirildi. Esad ailesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından isyancıların Şam'a girerek rejimi devirmesi üzerine bu ay Moskova'ya kaçtı.

Beşar Esad'dan önce Rusya'ya gitti

İngiltere doğumlu olan Esma Esad, kocasından önce çocuklarıyla birlikte Rusya'ya gitmişti. Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla tecritte tutulduğu belirtilen Esma Esad'a, kardiyolog olan babası Fawaz Akhras bakıyor.

Mayıs ayında Suriye Devlet Başkanlığı, Esma Esad'a akut lösemi teşhisi konduğunu ve hastalığın kemik iliğindeki kan hücrelerini etkilediğini açıkladı. Esma Esad daha önce meme kanseri tedavisi görmüş, 2019 yılında bir yıllık tedavi sürecinin ardından iyileştiğini duyurmuştu.

Kaynaklara göre, löseminin bir remisyon döneminden sonra yeniden ortaya çıktığına inanılıyor. Ailenin bir temsilcisiyle doğrudan iletişim kurduğu bildirilen bir kaynak "Esma ölüyor. Durumu nedeniyle kimseyle aynı odada bulunamıyor" dedi. Moskova'da aile ile temas halinde olduğu söylenen bir başka kaynak ise "Lösemi tekrarladığında çok kötüdür. Son birkaç haftadır yüzde 50 yaşama şansı vardı" dedi.

Boşanmak istediği öne sürülmüştü

Daha önceki haberlerde Esad'ın Rusya'da kendisine uygulanan kısıtlamalardan memnun olmadığı ve kocasından boşanarak Londra'da tedavi görmek istediği öne sürülmüştü. Kremlin bu iddiaları yalanlamış, ancak aile konuyla ilgili yorum yapmamıştı.