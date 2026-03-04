İddia: İran'ın yeni lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney mi?

İran basını, ülkenin yeni dini liderinin öldürülen Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu öne sürdü.

Mücteba Hamaney kimdir?

7 Eylül 1969’da dünyaya gelen Mücteba Hamaney, küçük yaşlardan itibaren dini eğitim aldı. Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde eğitim gördü. Daha sonra Razi Şirazi’den ders aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında 17 yaşındayken cepheye gitti. Muhammed Resulullah Ordusu’nun Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

İran siyasetinde resmi bir görevi bulunmamasına rağmen Ali Hamaney döneminde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık gündeme geldi.

Özel yaşamında ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendiği ve bu evlilikten üç çocuğu olduğu biliniyor.