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İddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını ileri sürdü.

AA
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İddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
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Haberde, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiği belirtildi.

Yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleerine saldırıya hazırlandığını iddia etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken yetkililer, İsrail'in Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun "etkisiz hale getirildiğini", Hizbullah'ın "zayıfladığını" iddia etti.

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı.

Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

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