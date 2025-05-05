İsrail kabinesi Gazze’nin tamamını ele geçirme planını onayladı!

İki İsrailli yetkiliye göre, İsrail hükümeti Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına almayı ve süresiz olarak bölgede kalmayı hedefleyen bir planı onayladı. Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, İsrail'in Filistin topraklarındaki askeri operasyonlarını ciddi şekilde genişletmesi ve uluslararası alanda yoğun tepkiyle karşılaşması bekleniyor.

Associated Press’in (AP) aktardığına göre, İsrail kabinesi sabah erken saatlerde yapılan oylamada bu planı kabul etti. Aynı zamanda İsrail Genelkurmay Başkanı, on binlerce yedek askerin göreve çağrıldığını duyurdu.

Vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecek

Yetkililerin İsrail'in Hamas'ı yenmek ve Gazze'deki rehineleri kurtarmak gibi savaş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını söylediği yeni plan, aynı zamanda yüz binlerce Filistinliyi Gazze'nin güneyine itecek ve bu da zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecek.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin Mart ayı ortalarında bozulmasından bu yana İsrail, Gazze'nin yaklaşık %50'sine tekabül eden daha fazla bölgeyi kontrol altına aldı.

Ateşkes sona ermeden önce İsrail, gıda, yakıt ve su da dâhil olmak üzere Gazze Şeridi'ne yapılan tüm insani yardımları durdurarak yaklaşık 19 aydır devam eden İsrail-Hamas savaşının en kötü insani krizine yol açtı. Yardım yasağı yaygın bir açlığa yol açtı ve kıtlık yağmalamaya neden oldu.

İnsani yardım dağıtılmasına engel oluyor

İsrailli yetkililer planın "Gazze Şeridi'nin ele geçirilmesi ve toprakların elde tutulmasını" içerdiğini söyledi. Plan aynı zamanda militan Hamas grubunun insani yardım dağıtmasını da engellemeyi amaçlıyor ki İsrail bunun grubun Gazze'deki hakimiyetini güçlendirdiğini söylüyor. İsrailliler ayrıca Hamas'ı, yardımları kendi kabiliyetlerini güçlendirmek için saklamakla suçluyor. Yetkililer, planın Hamas hedeflerine yönelik güçlü saldırıları da içerdiğini söyledi.

Yetkililer, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın "gönüllü göç" olarak adlandırdığı ancak İsrail'in Avrupa ve Arap dünyasındaki müttefiklerinin kınamalarına neden olan Gazze'yi ele geçirme ve nüfusunu yeniden yerleştirme planıyla ilgili olarak çeşitli ülkelerle temas halinde olduğunu söyledi.

Plan aşamalı olarak uygulanacak

Yetkililerden biri planın aşamalı olarak uygulanacağını söyledi. Her iki yetkili de askeri planları görüştükleri için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.

İsrail haftalardır Hamas üzerindeki baskıyı arttırmaya ve ateşkes müzakerelerinde daha fazla esneklik göstermesini sağlamaya çalışıyor. Ancak tarafları yeni bir anlaşmaya götürmeye çalışan uluslararası arabulucular zorlandı. İsrail'in aldığı önlemler Hamas'ı müzakere pozisyonundan uzaklaştırmış gibi görünmüyor.