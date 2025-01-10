İddia: İsrail, Suriye'de işgal ettiği bölgede 15 kilometrelik bir kontrol bölgesi kurmayı planlıyor

Yedioth Ahronot gazetesinin üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde 15 kilometrelik bir "kontrol bölgesi" ve yaklaşık 60 kilometrelik bir "nüfuz alanı" kurmayı planladığını bildirdi.

İsrailli üst düzey yetkili, "Tehditlerin gelişmesini önlemek için kontrolümüz altında 15 kilometrelik füzelerden arındırılmış bir bölge ve 60 kilometrelik bir nüfuz alanı kurarak orada kalmamız gerekecek. Bu yeni gerçeklik için operasyonel bir konsept oluşturuyoruz." dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin İsrail ile çatışma istemedikleri yönünde mesajlar gönderdiğini ancak buna şüpheyle yaklaştığını belirten İsrailli yetkili, "Bu bir yıl, iki yıl, hatta belki 10 ya da 20 yıl boyunca geçerli olabilir. Ancak eninde sonunda bize karşı dönmeyeceklerini kimse garanti edemez. Bunlar son derece tehlikeli insanlar." dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın şu anki hedefinin ise Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırarak yabancı fonların ülkeye girişini sağlamak olduğunu savunan yetkili, "İsrail'in uzun vadede Suriye'de bir kontrol bölgesini ve nüfuz alanını muhafaza etmesi gerekiyor." dedi.

Ayrıca İsrailli yetkili, İsrail'in Suriye ve Lübnan konularında 20 Ocak’ta ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'tan tam destek alacağını umduğunu ifade etti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.