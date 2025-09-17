  1. Ekonomim
Japonya medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Tokyo yönetimi, 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımayacak.

İddia | Japonya, Filistin'i devlet olarak tanımayacak
Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, Japonya medyasından dikkat çeken bir iddia geldi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Japonya'nın ABD ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek için şimdilik Filistin devletini tanımayacağı belirtildi. Bu nedenle Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın BM Genel Kurulu'nda yapılacak ilgili toplantıya katılmayacağı öne sürüldü.

ABD'nin Japonya'yı Filistin'i tanımama konusunda uyardığı iddiası

Japonya basınında geçtiğimiz hafta yer alan haberlerde Washington yönetiminin Tokyo'yu BM Genel Kurulu toplantısında "Filistin'i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı" aktarılmıştı. ABD'li yetkililerin Japonya'nın Filistin'i tanıması halinde bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo yönetimine ilettiği ifade edilmişti.

206 milletvekili Japonya hükümetine Filistin'i tanıma çağrısında bulunmuştu

Çok sayıda ülkenin Gazze'de yaşanan insani krizi sona erdirmek için Filistin'i tanıma kararı alması Japonya hükümeti üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış, 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulunan bir mektup Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya'ya sunulmuştu. Söz konusu çağrıyı dikkate alacaklarını belirten Iwaya, son olarak "Filistin devletinin tanınması konusunda uygun zamanlama ve yöntemler de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yürütüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

