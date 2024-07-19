İddia: Joe Biden haftasonu yarıştan çekilebilir! İşte yerine gelebilecek isimler

27 Haziran'da Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışması ile adaylığı daha sesli tartışılmaya başlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını sürdürüp sürdüremeyeceğine dair endişeler artmıştı. Demokratlar, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff'in Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na destek verdi. İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor" dedi.

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Biden'ın çekilmesi durumunda yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olmasını desteklediği ortaya çıktı.

İlk canlı yayın ve sağlık tartışmaları

27 Haziran'da CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında, 81 yaşındaki Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş ve yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı. Demokratlar ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşları, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısında bulunmuştu.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul etmekle birlikte, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Obama ve diğer üst düzey demokratlardan baskı

Washington Post'un haberine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama, Biden'ın adaylığını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Obama'nın yakın çevresine, Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafere giden yolunun zorlaştığını belirttiği ifade edildi.

Kongrenin kıdemli üyelerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Biden'a, "anket sonuçlarının Trump'ı yenemeyeceğini gösterdiğini" söylediği iddia edildi. Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de Biden'ın çekilmesinin "hem Biden hem Demokrat Parti hem de ülke için daha iyi olacağını" ifade etti.

Demokratların yüzde 79'u Harris'i destekliyor

İngiliz The Economist dergisi ve YouGov araştırma şirketinin yaptığı ankette, Demokratların yüzde 79'u Biden'ın çekilmesi durumunda Kamala Harris'in aday gösterilmesini destekledi. Demokratların yüzde 28'i, Harris'in Trump'a karşı kazanma ihtimalinin Biden'a kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor.

ABD'lilerin yüzde 51'i Biden'ın seçimden çekilip yerini başka bir Demokrata bırakmasını isterken, yüzde 65'i ise Biden'ın yarıştan çekilmeyeceğini düşünüyor.

Çekil baskısı artıyor

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de Biden'a "çekil çağrısı" yapanlar arasında yer aldı. Biden'a yapılan "çekil çağrısı" yapan Demokratların sayısı 20'yi geçti. ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasındaki mücadele devam ederken, Biden üzerindeki baskılar artıyor.

Biden'ın yerine geçebilecek olası adaylar

Demokrat Parti içindeki baskılar, Başkan Joe Biden'ın yaklaşan başkanlık seçiminde adaylıktan çekilmesi durumunda yerine geçebilecek isimleri gündeme getirdi. İşte öne çıkan bazı adaylar:

Başkan Yardımcısı Kamala Harris: Halihazırda Biden’ın yardımcısı olan Harris, parti içinde popüler bir isim. Üreme hakları konusundaki güçlü duruşu ve Biden’a olan sadakatiyle tanınıyor. Ancak, düşük onay oranlarıyla mücadele ediyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer: İki dönemdir görevde olan ve popülerliği artan Whitmer, Michigan'da ilerici politikalar için başarılı kampanyalar yürüttü. 2028 başkanlık seçimleri için potansiyel bir aday olarak görülüyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom: Biden’ın güçlü destekçilerinden biri olan Newsom, ulusal düzeyde tanınıyor. Medya varlığı ve muhafazakar figürlerle yaptığı tartışmalarla biliniyor. Kamuoyu önünde Biden'ı desteklemesine rağmen kendi siyasi hırsları da bulunuyor.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg: Eski başkan adayı olan Buttigieg, güçlü iletişim becerilerine sahip ve görev süresi boyunca birçok kamu krizini etkili bir şekilde yönetti. Başkanlık hırsları açıkça biliniyor.

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro: Anahtar bir salıncak eyaletinde yüksek onay oranlarına sahip olan Shapiro, iki partili işbirliği ve hızlı altyapı onarımlarıyla tanınıyor. Gelecekteki başkanlık adayları arasında gösteriliyor.

Illinois Valisi JB Pritzker: Trump'a karşı sert eleştirilerde bulunan ve Biden'ı savunan Pritzker, Illinois'de önemli ilerici gündem maddelerini tamamladı. Sosyal medyada güçlü bir varlığı olan milyarder iş insanı.

Diğer dikkat çeken isimler:

Kentucky Valisi Andy Beshear

Maryland Valisi Wes Moore

Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker

Georgia Senatörü Raphael Warnock

Ayrıca, Reuters IPSOS anketine göre, Trump'ı yenebilecek tek kişinin Michelle Obama olduğu belirtiliyor, ancak kendisi defalarca başkanlık hırsı olmadığını dile getirdi.