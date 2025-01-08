İddia: Mandela'nın torunu, otomobil hırsızlığından gözaltına alındı

IOL haber sitesine göre, Güney Afrika polisi, Mandela'nın Johannesburg'un semtlerinden Houghton'daki tarihi evine düzenlediği operasyonda, otomobil hırsızlığı suçlamasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

Haberde, Mandela'nın ismi açıklanmayan bir torununun da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Johannesburg Metro Polis Teşkilatı (JMPD) Sözcüsü Xolani Fihla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mandela'nın evine düzenlenen operasyonda, Johannesburg'un Oakland semtinden önceki gece çalınan bir aracın ele geçirildiğini söyledi.

Fihla, çalıntı aracın yanı sıra binada ele geçirilen ruhsatsız silah nedeniyle gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişinin mahkemeye çıkarılmayı beklediğini kaydetti.

Gözaltına alınan kadının mülkü kiraladığının tespit edildiğini belirten Fihla, "4 şüpheliden birinin Mandela'nın torunu olduğu iddia ediliyor." dedi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, bir zamanlar Mandela'ya ev sahipliği yapan tarihi evin uzun süredir bakımsız olduğu vurgulandı.