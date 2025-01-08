  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İddia: Mandela'nın torunu, otomobil hırsızlığından gözaltına alındı
Takip Et

İddia: Mandela'nın torunu, otomobil hırsızlığından gözaltına alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi devlet başkanı ve ırkçı apartheid karşıtı hareketin efsanevi lideri Nelson Mandela'nın torununun, Johannesburg şehrinde çalınan araç nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İddia: Mandela'nın torunu, otomobil hırsızlığından gözaltına alındı
Takip Et

IOL haber sitesine göre, Güney Afrika polisi, Mandela'nın Johannesburg'un semtlerinden Houghton'daki tarihi evine düzenlediği operasyonda, otomobil hırsızlığı suçlamasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.

Haberde, Mandela'nın ismi açıklanmayan bir torununun da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Johannesburg Metro Polis Teşkilatı (JMPD) Sözcüsü Xolani Fihla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mandela'nın evine düzenlenen operasyonda, Johannesburg'un Oakland semtinden önceki gece çalınan bir aracın ele geçirildiğini söyledi.

Fihla, çalıntı aracın yanı sıra binada ele geçirilen ruhsatsız silah nedeniyle gözaltına alınan 1'i kadın 5 kişinin mahkemeye çıkarılmayı beklediğini kaydetti.

Gözaltına alınan kadının mülkü kiraladığının tespit edildiğini belirten Fihla, "4 şüpheliden birinin Mandela'nın torunu olduğu iddia ediliyor." dedi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, bir zamanlar Mandela'ya ev sahipliği yapan tarihi evin uzun süredir bakımsız olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınızABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınızDünya

 

Polonya, mayıs ayında sandık başına gidecekPolonya, mayıs ayında sandık başına gidecekDünya

 

Dünya
Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Suriye talebi
Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Suriye talebi
Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri
Çad'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri
Belçika'nın Fleurus kentinde sigara içme yasağı
Belçika'nın Fleurus kentinde sigara içme yasağı
Azerbaycan Hava Yolları duyurdu: Kazan şehrine olan tüm uçuşlar durduruldu
Azerbaycan Hava Yolları duyurdu: Kazan şehrine olan tüm uçuşlar durduruldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız
Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek
Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek