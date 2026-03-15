  İddia | Netanyahu, Zelenskiy'den görüşme talebinde bulundu
İddia | Netanyahu, Zelenskiy'den görüşme talebinde bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma işbirliğini ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den telefon görüşmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

İddia | Netanyahu, Zelenskiy'den görüşme talebinde bulundu
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

"Times of Israel" haber sitesine konuşan bir İsrailli yetkili; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, talep edilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçındı.

Bir diğer İsrail haber sitesi "Ynet" ise, Netanyahu’nun Zelenskiy ile Ukrayna'nın yıllardır mücadele ettiği İran İHA’larına karşı savunma işbirliğini görüşmek istediğini duyurdu.

İsrail’in savunma füzelerinin azaldığı iddia edilmişti

İran’ın İsrail’e füze ve İHA’larla gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bazılarının önlenememesi, İsrail’in savunma yeteneklerini tartışmaya açmıştı. ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD’li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşımıştı.

