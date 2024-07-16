Rusya'dan kritik Olimpiyat Oyunları kararı! 40 yıl sonra bir ilk

Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat oyunlarının hiçbir Rus televizyon kanalında naklen verilmeyeceğini belirtildi.

Rus ve Belaruslu atletler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Belarus'un verdiği destek nedeniyle Olimpiyatlar'da kendi bayraklarıyla yarışamıyor. Eğer Rus veya Belaruslu bir atlet madalya kazanırsa milli marşları da çalınmayacak. Ayrıca Olimpiyatlar'a gidecek Rus ve Belaruslu atletlerin ülkelerinin ordusuyla hiçbir bağlantısı bulunmaması ve Ukrayna'nın işgaline destek vermiyor olmaları gerekiyor.

"Siyasi bir karar verildi"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin internet sitesine göre Paris'te tarafsız olarak yarışmayı sadece 16 Rus ve 17 Belaruslu atlet kabul etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 330 Rus ve 104 Belaruslu atlet vardı.

sports.ru'ya konuşan kaynaklar, "Bayraklar ve milli marşların olmadığı bir gerçeklikte Rusya'nın en çok izlenen kanallarının Olimpiyatlar'ı yayınlayamayacağı yönünde bir siyasi karar verildi" dedi.

Rus yetkililer haberi teyit etmedi ve yalanlamadı

Rus televizyonları, son olarak Sovyetler Birliği'nin boykot ettiği 1984 Los Angeles Olimpiyat oyunlarını yayınlamamıştı. Karar, ABD'nin SSCB'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle 1980 Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmesinin ardından alınmıştı.