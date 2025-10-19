İddia: Putin'in Aliyev'e bizzat telefonuyla Azerbaycan'da darbe girişimi son anda engellendi

  1. Ekonomim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'da hazırlanan darbe girişimini İlham Aliyev'e bildirdiği ve başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev'in gözaltına alındığı öne sürüldü.

Rus gazetelerinden Novaya, Azerbaycan'da yapılacak darbe girişiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle son anda önlendiğini iddia etti.

İddialara göre Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını bildirdi ve Rusya’nın desteğini talep etti.

Haberde yer verilen bilgilere göre Mekhtiyev'in yönetimi ele geçirerek geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kurulmasıyla yönetimin başında kendisinin bulunacağı iddia edildi.

Euronews'te yer verilen bilgilere göre birkaç gün içinde Mekhtiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplo ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan haber ajansı Minval de Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını duyurdu.

Moskova ile Bakü arasındaki ilişkiler, geçen yıl aralık ayında Rus hava savunmasının Azerbaycan yolcu uçağını vurması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle gerilmişti. Duşanbe’deki görüşmenin ardından ise Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “başarıyla geliştiğini” açıklamıştı. 

