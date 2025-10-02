  1. Ekonomim
  İddia | Suriye devrik lideri Esad'a suikast düzenlendi
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın, kaçtığı Moskova'da zehirlenerek suikaste uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin haberine göre Esad taburcu edildi ve durumu stabil.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye diktatörü Beşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenme girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

Kuruluşun haberini dayandırdığı "bilgili bir kaynağa" göre saldırının amacı, Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak.

Kaynak, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtti.

Tedavisi sırasında kendisine sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Genelkurmay Başkanı Mansur Azzam'ın temasına izin verildi.

