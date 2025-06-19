  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İddia: Trump, danışmanlarıyla İran'a 'sığınak avcısı' bombalarla saldırı planını değerlendiriyor
Takip Et

İddia: Trump, danışmanlarıyla İran'a 'sığınak avcısı' bombalarla saldırı planını değerlendiriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, askeri danışmanlarına sığınak avcısı (bunker buster) bomba planının İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni yok edip edemeyeceğini sorduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İddia: Trump, danışmanlarıyla İran'a 'sığınak avcısı' bombalarla saldırı planını değerlendiriyor
Takip Et

Axios'un haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Trump'ın askeri danışmanlarıyla Washington'ın, İsrail'in İran'a saldırılarına olası dahlini değerlendirdiğini belirtti.

Yetkililer, "ABD, İsrail'in saldırılarına katılarak sığınak avcısı bombaları atarsa bu, Fordo Nükleer Tesisi'ni yok etmeye yeterli mi?" sorusunun Trump'ın aklında olduğunu ifade etti.

Pentagon yetkililerinin, bu bombaların işe yarayacağını söylediğini öne süren yetkililer, Trump'ın ikna olup olmadığının belirsiz olduğunu bildirdi.

Yetkililer, ABD'nin sığınak avcısı bombalarının daha önce hiç kullanılmadığını ancak geliştirme sürecinde birçok kez test edildiğini belirterek, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi hedefiyle mantık çerçevesinde gerekirse ve Trump düşünürse ABD'nin nokta saldırı yapabileceğini iddia etti.

Trump'ın, olası saldırının ABD'yi Orta Doğu'da uzun bir savaşa sürüklemeyeceğinden emin olmak istediğini savunan yetkililer, ABD'nin hazır olduğunu ancak henüz saldırıya gerek duyulmadığını ileri sürdü.

Trump'ın "saldırı fikrine ısındığı" iddiası

ABC News'ün haberine göre de ismi paylaşılmayan yetkili, Trump'ın, Fordo Nükleer Tesisi'ni ortadan kaldırmak için saldırı fikrine ısındığını ve bunun için tek saldırı değil birden çok saldırının gerekeceğini savundu.

Yetkili, bu fikir doğrultusunda hazırlık için harekete geçildiğini öne sürdü.

Dünya
İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti
SpaceX'in Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı
SpaceX'in Starship roketi, deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı
BM: Aralık ayından bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli evlerine döndü
BM: Aralık ayından bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli evlerine döndü
ABD'lilerin yüzde 45'i, İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklemiyor
ABD'lilerin yüzde 45'i, İran'a yönelik olası hava saldırısını desteklemiyor
İsrail-İran Savaşı'nı durdurabilecek tek aktör Türkiye ve Araplar olabilir
İsrail-İran Savaşı'nı durdurabilecek tek aktör Türkiye ve Araplar olabilir
Meksika'da Erick Kasırgası 4. kategoriye yükseldi
Meksika'da Erick Kasırgası 4. kategoriye yükseldi