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İddia: Trump, Irak'tan İran destekli grupların ülkedeki etkisini sınırlandırmasını istedi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye Irak’taki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması ve Suriye’deki yeni yönetimin iç işlerine karışılmamasını ilettiği iddia edildi.

AA
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İddia: Trump, Irak'tan İran destekli grupların ülkedeki etkisini sınırlandırmasını istedi
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Yerel medyada yer alan ve ismi paylaşılmayan siyasi bir kaynağa dayandırılan haberlere göre, Trump’ın Sudani’ye özel bir temsilci aracılığıyla konuya ilişkin mesaj ilettiği öne sürüldü.

Trump’ın Sudani’den, Irak’ta devlet dışı aktörlerin elindeki silahların yayılmasının engellenmesi, Irak içindeki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması ile Irak’ın Suriye’de yeni yönetimin kurulmasını desteklemesi ve iç işlerine müdahale etmemesini talep ettiği iddia edildi.

Sudani dün yaptığı açıklamada, Suriye’de çatışmaların başından beri "Irak'ın tarafsızlığını koruduğunu" dile getirerek, “hiçbir dış tarafın Irak'a ekonomik veya güvenlikle ilgili değişiklik veya reform dayatma hakkına sahip olmadığını” söylemişti.

Irak Başbakanı'nın çarşamba günü resmi ziyaret kapsamında İran’a gideceği ve görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağı duyurulmuştu.

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