İddia: Trump, Putin'in İran'daki uranyumu Rusya'ya taşıma teklifini reddetmiş

Amerikan Axios basın organının konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde Putin'in bu hafta Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bazı öneriler sunduğu ileri sürüldü.

Putin'in İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınmasını içeren bir planı gündeme getirdiği ancak Trump'ın bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Haberde Rusya'nın, benzer önerileri ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sırasında ve 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarından önceki haftalarda da gündeme getirdiği kaydedildi.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, "Bu teklif ilk kez gelmiyor. Yine kabul edilmedi. ABD'nin tutumu, uranyumun güvence altına alınması gerektiği yönünde" ifadelerini kullandı.

Daha önce de ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının sonraki safhalarında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için bu ülkeye özel kuvvet göndermeyi değerlendirdiği iddia edilmişti.