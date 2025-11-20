İddia: Trump ve Vance, eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin cenazesine davet edilmedi

CNN'e konuşan bir yetkili, 4 Kasım'da yaşamını yitiren eski ABD Başkan Yardımcısı Cheney'nin gün içinde düzenlenmesi beklenen cenaze törenine ilişkin iddialarda bulundu.

Katılımcıların davet usulüyle seçildiği törenin Washington Ulusal Katedrali'nde düzenleneceğini belirten yetkili, törene 1000'in üzerinde kişinin katılmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan yetkili, söz konusu törene, Trump ve Vance'in davet edilmediğini öne sürdü.

Törende, eski ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Başkan Yardımcısı Al Gore'un yanı sıra çok sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat ismin yer alması bekleniyor.

ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan Dick Cheney'nin 4 Kasım'da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Cheney ve kızı, eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Liz Cheney, 2021'deki Kongre baskınının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın en sert muhalifleri olarak öne çıkmıştı.

11 Eylül sonrası sürecin saldırgan politikalarının mimarlarındandı

1941'de ABD'nin Nebraska eyaletinde doğan Cheney, 1989-1993 yıllarında, George H. W. Bush döneminde Savunma Bakanı görevinde bulundu.

Cheney, özellikle 1991 Körfez Savaşı sırasında üstlendiği rolle dikkati çekti. Savunma Bakanlığı döneminde, ABD'nin ulusal güvenlik politikasının şekillendirilmesinde etkin rol oynayan Cheney, "Amerika'nın dostlarına silah, potansiyel düşmanlarına silah kontrolü" yaklaşımıyla öne çıktı.

Siyasetçi, 2001-2009 yıllarında Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'un yardımcısı olarak iki dönem görev yaptı.

11 Eylül saldırıları sırasında Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Dick Cheney, bu dönemin saldırgan politikalarının en önemli mimarlarından biri olarak biliniyordu. 11 Eylül'ün ardından Afganistan'ın işgal edilmesi kararının en büyük savunucuları arasında yer aldı.

Cheney, 2003'te Irak'ın işgali ve kitle imha silahları iddialarının savunan başlıca isimlerden biri olarak anıldı. Bu süreçte "ABD'nin Irak işgalinde en etkili figürlerden biri olduğu" yorumları yapıldı. Ülkeyi kanlı bir kaosa sürükleyen işgal, sayıları net olarak bilinmemekle birlikte yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, çok daha fazlasının göç etmesine yol açtı.