  3. İddia: WhatsApp'ta mesaj sınırı geliyor
WhatsApp'ın kullanıcıların tanımadıkları kişilere cevap almadan sınırsız mesaj göndermesini engelleyecek yeni bir sistem getirdiği öne sürüldü.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve spam mesaj trafiğini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve spam mesaj trafiğini azaltmak amacıyla yeni dönemde, kullanıcıların veya işletmelerin cevap almadan gönderdikleri tüm mesajlar, aylık bir limite dahil edilecek. Örneğin, yeni tanıştığınız bir kişiye üç farklı mesaj gönderdiğinizde, bu üç mesaj sınırınıza eklenecek.

Şirketin TechCrunch'a yaptığı açıklamaya göre bu özellik önümüzdeki haftalarda birçok ülkede test edilmeye başlanacak. WhatsApp, ortalama kullanıcıların söz konusu limite ulaşmasının pek olası olmadığını, sistemin esas olarak toplu veya spam mesaj gönderen kullanıcıları ve işletmeleri hedeflediğini vurguladı.

