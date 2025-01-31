IEA Başkanı Birol, İtalya'nın en prestijli ödülüne layık görüldü

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, Birol'a ödülünü İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakanı Giorgia Meloni adına, İtalya'nın OECD nezdindeki Daimi Büyükelçisi Luca Sabbatucci takdim etti.

Küresel enerji sektöründeki sorunların ele alınmasında yaptığı katkılardan dolayı İtalya'nın en yüksek sivil nişanı ve prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Birol için İtalyan Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Sabbatucci, törende yaptığı konuşmada, Birol yönetiminde IEA'nın küresel enerji diyaloğuna katkılarda bulunduğunu ve dünya çapında önemli bir danışman olduğunu dile getirerek, Birol'un uluslararası güvenilirliği ve stratejik vizyonuna dikkati çekti.

Fatih Birol da Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Meloni'ye dünyanın iyileştirilmesi ve daha parlak bir enerji geleceğine ulaşma çabalarındaki liderlikleri için teşekkür etti.

İtalya'nın Liyakat Nişanı'nın daha önceki sahipleri arasında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Rashid, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço gibi isimler yer alıyor.