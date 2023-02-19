IEA/Birol: Çin'in enerji talebi Avrupa'yı zora sokacak

Birol, Cumartesi günü yıllık Münih Güvenlik Konferansı'nda Reuters'e verdiği demeçte, Avrupa hükümetlerinin geçen yıl enerji tedarikini sağlamak için Rus gazının boru hattı teslimatlarının yerini alacak daha fazla LNG terminali inşa etmek gibi birçok doğru karar aldığını söyledi.

Ancak, bunda Çin'deki ekonomik zayıflıktan dolayı azalan enerji talebinin bir şans faktörü olarak öne çıktığını da ekledi.

Birol, "Bu kış için enerjinin bir problem olmayacağını söylemek doğru olur. Son dakika sürprizleri olmazsa, bu kışı en az hasarla atlatabiliriz." dedi.

Gelecek kışa dair kötümser tablo

Birol, pandemi kısıtlamaları hafifledikçe ekonomik üretimde yalnızca küçük bir artış olsa bile Çin'in gaz talebindeki toparlanmanın Avrupa'ya pahalıya mal olacağını ifade etti.

"Yeterince LNG ithalat terminalimiz olmasına rağmen, ithal edecek yeterli gaz olmayabilir. Bu nedenle önümüzdeki kış Avrupa için kolay olmayacak" dedi ve bunun muhtemelen fiyatları yeniden yukarı çekeceğini kaydetti.

Bu nedenle Avrupa'da, hane halkı ve firmaların gaz kullanımını azaltma çabalarını sürdürmesi ve yenilenebilir enerji üretiminin daha hızlı artması gerektiğini söyledi.