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IKBY Başbakanı Barzani: Devletin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, "Irak’ın tamamında hukuk hakim olmalı. Devletin, hükümetin ve meşru otoritenin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı" dedi.

Haber Merkezi
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IKBY Başbakanı Barzani: Devletin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı
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Irak’ta silahlı grupların silahlarını devlete teslim etmesi süreci devam ederken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) sürece destek geldi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Irak genelinde silahların devletin kontrolünde toplanması sürecine verdiği desteği yineleyerek, devlet ve hükümet otoritesi dışında bulunan tüm silahların toplanması gerektiğini söyledi.

Mesrur Barzani açıklamasında, "Irak’ın tamamında hukuk hakim olmalı. Devletin, hükümetin ve meşru otoritenin kontrolü dışında bulunan tüm silahlar toplanmalı" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen henüz kurulamayan IKBY’nin yeni hükümetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Barzani, IKBY Parlamentosu üyelerine oturumları boykot etmeyi sona erdirerek yasama görevlerini yerine getirme çağrısında bulundu. IKBY Başbakanı, milletvekillerinin yasama ve denetim görevlerini yerine getirmelerinin önemine dikkat çekerek, "Parlamentonun aktif hale getirilmesi, bölgede yeni hükümetin kurulmasına hazırlık açısından ilk ve temel adımdır" dedi.

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