IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Petrol dışında farklı gelir kaynaklarına yönelerek ekonomiyi çeşitlendirmeye çalışıyoruz"

Tek gelir kaynağı olarak petrole bağımlı olmanın her zaman sorunlu olacağının farkında olduklarını belirten Barzani, farklı gelir kaynaklarına yönelerek ekonomilerini çeşitlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Barzani, İran'ın Irak'ın önemli bir komşusu olduğunu belirterek Irak'ın İran'la iyi ilişkilere sahip olmasının da normal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve diğer Batılı ülkelerle de iyi ilişkileri bulunduğunu kaydeden Barzani, “Ama bu, Çin veya başka bir ülkeyle iyi ilişkilerimiz olmasını istemediğimiz anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var"

Barzani, Türkiye ile ilişkilere ilişkin de şunları söyledi:

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ile iyi ekonomik ve ticari ilişkilerimiz var. Bölgedeki güvenlik durumu hakkında iyi bir anlayışa sahibiz. Ayrıca Türkiye'nin bölgedeki sorunları çözmek için farklı barışçıl yollar araması da bizi cesaretlendiriyor. Bu yüzden Türkiye ile ilişkilerimizi iyi, hatta daha iyi olarak nitelendirebilirim.”