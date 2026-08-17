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IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisine İHA saldırısı düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin özel ofisi ile istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere "İran tarafından" 2 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği, saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisine İHA saldırısı düzenlendi
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IKBY Anti Terör Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 00.28'de "İran tarafından" bomba yüklü 2 Hadid-110 tipi İHA ile Erbil'in Selahaddin ilçesindeki Başbakanlık Özel Ofisi ve istihbarat teşkilatı müdürünün kaldığı yere saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı ve tecavüzü şiddetle kınıyoruz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Tüm sorumluluk ve sonuçları saldırıyı düzenleyenlere aittir."

Barzani saldırıyı kınadı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı.

Barzani, bunun tehlikeli bir tırmanış ve bölgelerinin güvenliği ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğunu ifade etti.

İran yönetiminden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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