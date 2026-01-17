IKBY Başkanı Barzani, Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ile Kürt halkının gelecekteki statüsü ve hakları gündeme geldi.

Suriye’deki gelişmeler ele alındı

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin de katıldığı belirtildi. Açıklamaya göre Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın selamlarını ve takdirlerini Mesud Barzani’ye iletti. Barrack, Barzani’nin Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin sakinleştirilmesi ve barış sürecine yönelik çabalarına ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Görüşmede, Suriye’deki mevcut durum ve sahadaki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, yaşanan sorunların çözümüne ulaşılabilmesi için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yöntemlerin temel alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Kürtlerin gelecekteki hakları gündemdeydi

Açıklamada, Mesud Barzani’nin ABD’nin Suriye’deki taraflara çözüm sürecinde sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkürlerini ilettiği ifade edildi. Barzani’nin ayrıca, Suriye’nin geleceğinin şekillendirilmesi sürecinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çektiği kaydedildi.