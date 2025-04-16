  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. IKBY Başkanı Barzani: Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir
Takip Et

IKBY Başkanı Barzani: Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Süleymaniye kentinde düzenlenen forumda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IKBY Başkanı Barzani: Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir
Takip Et

Uluslararası ilişkilerin doğasını değiştirecek büyük jeopolitik gelişmeler yaşandığını belirten Barzani, “Gazze ve Ukrayna'daki savaş ve büyük güçlerin ekonomik rekabeti bölgemizi de etkiliyor.” diye konuştu.

"Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir"

Barzani, Suriye hükümetinin demokratik, insan haklarına dayalı ve tüm bileşenlerin haklarının temin edildiği bir Suriye kurması temennisinde bulunarak "Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir." dedi.

Bölgenin içinden geçtiği karmaşık süreçte IKBY Meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğini kaydeden Barzani, KDP ile KYB ve diğer partilerin yeni kabineyi oluşturmak için acele etmesi çağrısında bulundu.

Barzani, barışı istemenin kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemi olduğunu dile getirerek “Barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir"

IKBY Başkanı Barzani, şunları söyledi:

“Barışın sağlanması için gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir.

Bu süreci memnuniyetle karşıladığımızı ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Bu bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır. Ayrıca tüm bölgenin yararına olacak yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor."

Kremlin: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırızKremlin: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırızDünya

 

 

Dünya
Tüm dünyada şarap tüketimi 1961'den bu yana en düşük seviyede
Tüm dünyada şarap tüketimi 1961'den bu yana en düşük seviyede
Dışişleri’nden Yunanistan tepkisi: Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
Dışişleri’nden Yunanistan tepkisi: Ege ve Akdeniz'de yetki alanlarımızı ihlal ediyor
Ticaret savaşında karşılıklı hamleler: Trump’ın Japonya kararı, Çin’den başmüzakereci ataması!
Ticaret savaşında karşılıklı hamleler: Trump’ın Japonya kararı, Çin’den başmüzakereci ataması!
Kremlin: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırız
Kremlin: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırız
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Dünya, jeopolitik anlamda küreselleşti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Dünya, jeopolitik anlamda küreselleşti
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecek
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecek