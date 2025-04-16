IKBY Başkanı Barzani: Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir

Uluslararası ilişkilerin doğasını değiştirecek büyük jeopolitik gelişmeler yaşandığını belirten Barzani, “Gazze ve Ukrayna'daki savaş ve büyük güçlerin ekonomik rekabeti bölgemizi de etkiliyor.” diye konuştu.

"Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir"

Barzani, Suriye hükümetinin demokratik, insan haklarına dayalı ve tüm bileşenlerin haklarının temin edildiği bir Suriye kurması temennisinde bulunarak "Tüm Kürt grupların Suriye'de Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümü için dile getirdiği talepler sevindiricidir." dedi.

Bölgenin içinden geçtiği karmaşık süreçte IKBY Meclisinin aktif hale gelmesi gerektiğini kaydeden Barzani, KDP ile KYB ve diğer partilerin yeni kabineyi oluşturmak için acele etmesi çağrısında bulundu.

Barzani, barışı istemenin kendine güvenen ve güçlü kişilerin yöntemi olduğunu dile getirerek “Barışta kimse kaybetmez. Hepimiz kazançlı çıkarız ve bölge ülkeleri kalkınır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir"

IKBY Başkanı Barzani, şunları söyledi:

“Barışın sağlanması için gelişmelerin de yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de barış için oluşan ortam tarihi bir imkan ve süreçtir.

Bu süreci memnuniyetle karşıladığımızı ve başarısı için elimizden gelen her türlü desteği verdiğimizi yinelemek istiyoruz. Bu bölgede istikrarın güçlenmesi için bir fırsattır. Ayrıca tüm bölgenin yararına olacak yeni bir sayfanın açılması anlamına geliyor."