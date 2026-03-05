IKBY: Tek bir Kürt bile İran sınırını geçmedi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Washington yönetiminin İran’da rejim karşıtı bir isyan başlatılması amacıyla Kürt grupları silahlandıracağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanlık Ofisi’nden Aziz Ahmed, Iraklı Kürtlerin İran sınırını geçerek kara harekâtı başlattığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi"

Başbakanlık Ofisi Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Ahmed, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tek bir Iraklı Kürt dahi sınırı geçmedi. Bu haberler tamamen asılsız" dedi.

BBC Monitoring izleme servisine göre Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki yeni gelişmeleri değerlendirdi.

Askeri eylemlerin tırmandırılmasına veya çatışmanın genişletilmesine karşı çıkan Araci, bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması çağrısında bulundu.