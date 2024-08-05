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IKBY'den "Haniye suikastı" açıklaması: İddiaların aslı yoktur

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, "Haniye suikastında rolümüz yok" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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IKBY'den "Haniye suikastı" açıklaması: İddiaların aslı yoktur
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikastında IKBY'nin rolü olduğu iddialarını yalanladı. Debbağ, "Suikastta kullanılan füze veya insansız hava aracının IKBY'den fırlatıldığı yönündeki iddialar asılsızdır" dedi.

"İddiaların aslı yoktur"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tahran Temsilcisi Nazım Debbağ, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastta IKBY'nin rol oynadığına dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Debbağ İran basınına yaptığı açıklamada, iddiaları yalanlayarak "Suikastta kullanılan füze ya da insansız hava aracının IKBY'den fırlatıldığı yönünde iddiaların aslı yoktur" dedi.

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