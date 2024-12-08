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IKBY'den Suriye açıklaması: Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin özgür, demokratik ve tüm halkların haklarının güvencede olduğu bir yapıya kavuşmasını temenni etti.

Haber Merkezi
AA
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IKBY'den Suriye açıklaması: Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), hükümetinden Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye’de rejimin düşmesi ve hızlı değişikliklerle yeni bir dönem başladığı belirtilerek, "Suriye halkının kararına ve iradesine saygı gösteriyoruz. Gelecekteki Suriye’nin özgür, huzurlu, demokratik ve istikrarlı olmasını temenni ediyoruz. Tüm halkların ve oluşumların hakları güvence altında olmalıdır." İfadelerine yer verildi.

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