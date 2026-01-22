  1. Ekonomim
  IKEA, enerji pazarına girmeye hazırlanıyor
İsveç merkezli IKEA, Almanya’da değişken fiyatlı bir elektrik tarifesi sunarak enerji sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. “Svea Strom” adı verilen tarife, hanelerin elektrik borsasındaki güncel fiyatlara doğrudan erişmesini hedefliyor. Model kapsamında fiyatların 15 dakikada bir değişmesi ve kullanıcıların yalnızca tükettikleri elektriğin bedelini, anlık piyasa fiyatı üzerinden ödemesi öngörülüyor.

IKEA Almanya tarafından yapılan açıklamada, planlanan uygulamanın “sürdürülebilir enerjinin demokratikleştirilmesi” amacını taşıdığı belirtildi. Sağlanacak elektriğin tamamının rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan temin edilmesi hedefleniyor.

Almanya’da yaygın olan sabit aylık ödeme sisteminden farklı olarak, bu modelde sabit faturalar yerine gerçek zamanlı tüketim esas alınacak. Şirket, bu sayede kullanıcıların elektrik kullanımını, rüzgâr ve güneş üretiminin yüksek olduğu ve fiyatların düştüğü zaman dilimlerine kaydırabileceğini savunuyor.

Planlanan tarife kapsamında, iletişim ünitesi bulunan bir akıllı sayaç kurulumu da sunulacak. Kullanıcılar ayrıca bir mobil uygulama üzerinden elektrik fiyatlarını, piyasa tahminlerini ve kendi tüketimlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilecek. Tarifenin aylık olarak iptal edilebilir olması öngörülüyor.

Dinamik tarifelerin avantajlarının yanı sıra, borsa fiyatlarındaki dalgalanmaların risk oluşturabileceğine de dikkat çekiliyor. IKEA, 2022’de yaşanan enerji krizinde görüldüğü gibi ani fiyat artışlarının mümkün olduğunu kabul ederken, uzun vadede bu modelin tüketicilere daha bilinçli ve sürdürülebilir bir enerji kullanımı sağlayacağını belirtiyor.

Oksijen'in aktardığına göre IKEA Almanya süreçte aracı rol üstlenecek, teknik uygulama ise Köln merkezli Svea Solar tarafından yürütülecek.

