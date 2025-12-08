IKEA iki ülkeden şehir büyüklüğünde orman satın aldı
IKEA, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında Letonya ve Litvanya’da Frankfurt büyüklüğünde 24 bin hektarlık orman satın alarak net sıfır emisyon yolunda en büyük adımlarından birini attıklarını duyurdu.
IKEA, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Letonya ve Litvanya’da toplam 24 bin hektarlık orman arazisi satın aldı.
Bu yatırım, şirketin net sıfır emisyon hedefine yönelik attığı en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Şirketten yapılan açıklamada, yatırımın IKEA’nın uzun vadeli sürdürülebilir ormancılık yaklaşımının bir parçası olduğu belirtildi.
IKEA, bünyesine kattığı orman alanlarını doğrudan yöneterek hammadde tedarikinde süreklilik sağlamayı ve çevresel etkisini azaltmayı hedefliyor.
Arazilerin, Forest Stewardship Council (FSC) kurallarına ve şirketin kendi çevre politikalarına uygun biçimde işletileceği ifade edildi.
Satın alınan alanların büyüklüğünün Almanya’nın Frankfurt kentiyle karşılaştırılabilecek seviyede olduğu aktarıldı.