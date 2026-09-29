İki hemşire hakkında milyon euroluk soruşturma: 4 gayrimenkul ve 5 araca el konuldu

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Fransa’nın Val-d’Oise kentinde iki serbest çalışan hemşire hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 22 Eylül’de gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Val-d’Oise jandarmasının yürüttüğü iki ayrı soruşturmanın merkezinde dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte belge kullanımı iddiaları bulunuyor. Pontoise Savcılığı tarafından yürütülen işlemler kapsamında gözaltına alınan hemşireler, 23 Eylül’de serbest bırakıldı. Ancak her iki dosyadaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şüpheli işlemler CPAM denetiminde ortaya çıktı

Olayın, Val-d’Oise İlk Sağlık Sigortası Kurumu’nun (CPAM 95) dolandırıcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği kontroller sırasında tespit edildiği belirtildi.

İncelemelerde sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin kurallara aykırı işlemler yapıldığı iddiası üzerinde duruldu. Dosyalarda sahte beyanların yanı sıra değiştirilmiş veya sahte tıbbi reçeteler bulunduğu ve bazı hizmetlerin tekrar tekrar fazla miktarda faturalandırıldığı öne sürüldü.

Yapılmayan sağlık hizmetleri sisteme işlenmiş

Soruşturma kapsamında dikkat çeken iddialardan biri de gerçekleştirilmediği belirtilen sağlık hizmetlerinin yapılmış gibi bildirilmesi oldu. Yetkililerin incelemelerine göre bazı işlemler gerçekte gerçekleştirilenden daha yüksek gösterildi. Ayrıca reçetelerde değişiklik yapıldığı ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirimlerde usulsüzlükler bulunduğu iddia edildi.

Bir hemşire için 1 milyon euroyu aşan zarar iddiası

Sarcelles’te çalışan hemşire hakkında, 2022-2026 yılları arasında Fransa Sağlık Sigortası’nı 1 milyon 65 bin 96,72 euro zarara uğratmış olabileceği yönünde şüphe bulunuyor.

Argenteuil’de görev yapan diğer hemşire için hesaplanan şüpheli haksız faturalandırma tutarı ise 607 bin 573,57 euro olarak açıklandı. Böylece iki ayrı dosyada incelenen toplam tutar yaklaşık 1,7 milyon euroya ulaşıyor.

Denetimlerde olağan dışı yoğunluk tespit edildi

CPAM’ın incelemelerinde özellikle 1 Aralık 2022 ile 30 Kasım 2024 arasındaki döneme ilişkin işlemler dikkat çekti. Bu dönemde sağlık hizmetlerinin gerçekte gerçekleştirilen işlemlerden daha yüksek sayıda gösterildiği ve olağan dışı bir çalışma yoğunluğu bulunduğu belirtildi. Söz konusu bulguların soruşturma dosyasına dahil edildiği aktarıldı.

4 gayrimenkul, 5 araç ve 62 bin euroya el konuldu

Soruşturmanın mali ayağında da önemli miktarda varlık için işlem yapıldı. İki dosya kapsamında 4 gayrimenkul, 5 araç ve yaklaşık 62 bin euro nakit paraya el konuldu. Yetkililerin bu işlemleri, soruşturma sonucunda ortaya çıkabilecek mali zararın karşılanmasını güvence altına almak amacıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

İki hemşirenin gözaltı sürecinin ardından serbest bırakılmasına rağmen dosyalarla ilgili incelemeler sürüyor. Şüpheli faturalandırmalar, reçete değişiklikleri ve bildirilen sağlık hizmetlerine ilişkin iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam ettiği bildirildi.