ABD Başkanı'nın 100 günü geride kaldı: İki oyuncak bebek neyinize yetmiyor?

CAN SELÇUKİ

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz haftalarda, Çin’den ucuza 30 oyuncak bebek almaya gerek yok, bir kız çocuğu biraz daha pahalı olsa da ABD’de üretilmiş 2-3 oyuncak bebekle yetinebilir dedi. Fazla seçenek, bolluk ve zenginlikle tanımlanan Amerikalı tüketiciye azla yetinin demek tarihi bir laf. Amerikan tüketim kültürüne doğrudan bir müdahale. Bu cümle, Trump döneminin ekonomik zihniyetini özetler nitelikte.

Nasıl bir alternatif ekonomik sistem, Kanada, Japonya, Meksika ve Avrupa Birliği gibi müttefikleri dışlayarak, Rusya’yı ise es geçerek başlatılabilir? Şayet Trump ve arkadaşları politikalarının yaratacağı sonuçlar konusunda haklıysa, bunun ABD için olumlu sonuçlarını 3-4 yıl sonra yatırım rakamlarına bakınca anlayacağız. Yani ilk 100 günün gelişmeleri veya istatistikleri üzerinden sonuca varılamaz.

İkinci Trump döneminin ilk 100 gününü geride bıraktık. Önümüzde kabaca 12 tane daha 100 günü var bu yönetimin. Eğer bu hızda devam edersek, epey yorulacağız gibi gözüküyor. 2017’de kaotik ama kısıtlı bir müdahaleyle yürüttüğü ekonomi yönetimini bu kez daha planlı, daha köşeli ve çok daha saldırgan bir stratejiyle sürdürüyor.

Donald Trump’ın ikinci döneminde gelişmeler çok hızlı, plansız ve öngörülemez ilerliyor. Trump’a destek veren muhafazakâr çevreler, onun yöntemlerine değil, ulaşmak istediği sonuçlara odaklanılması gerektiğini savunuyor. Başka bir deyişle Trump politikalarına muhalefet edenlere “biraz büyük resmi görmeye çalışın” diyorlar. Ancak ortada henüz elle tutulur bir 'sonuç' görünmüyor.

TARİFELERİN ETKİSİ; FİYATLAR, BÜYÜME, GELİR

Her gün değişme ihtimali olsa da, Trump vergilerinin sonuçlarını kestirmeye çalışan analizler yayınlanmaya başladı. Benim şu ana kadar okuduğum, bu iş ABD ve dünya için hayırlı bir iş olur diyen çalışma yok...

Yale Üniversitesi’nin Budget Lab araştırmasına göre, 2025 yılında uygulanan tüm tarifeler, kısa vadede fiyatları yüzde 2,3 oranında artırdı. Bu artış, ortalama bir ABD hanehalkı için yıllık 3.800 dolarlık ek maliyet anlamına geliyor. Özellikle düşük gelirli aileler, bu artıştan daha fazla etkileniyor. Ayrıca, tekstil ve giyim ürünlerinde yüzde 17’ye varan fiyat artışları gözlemlendi. Bu durum, tüketici harcamalarında daralmaya ve perakende sektöründe satışların düşmesine neden oldu. ABD Merkez Bankası, Fed, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,1’den 1,7’ye düşürdü. OECD ise 2025 ve 2026 yılları için büyüme tahminlerini sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 1,6 olarak revize etti.

Ford Motor Company, 2025’in ilk çeyreğinde net gelirinin üçte iki oranında azalarak 473 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Şirket, yılsonuna kadar tarifeler nedeniyle 1,5 milyar dolarlık bir zarar öngörüyor.

İDEOLOJİK ÇERÇEVE VE GERÇEKLİK

Trump’ın savunucuları tüm bunların gerekli bir düzeltmenin parçası olduğunu savunuyor. Soğuk Savaş sonrası küresel düzenin sona erdiğini, ABD’nin artık bu düzeni sübvanse etmeyi bırakması gerektiğini söylüyorlar. Ek olarak, destekçileri ticaret savaşını “üretimi geri getirme” ve “orta sınıfı güçlendirme” amacıyla savunsa da, gerçekler bu söylemleri doğrulamıyor. Çünkü bu varsayımın temel bir hatası var: Küresel üretim yapısı artık yüksek teknolojiye, otomasyona ve uzmanlığa dayanıyor. Düşük vasıflı işgücüne dayalı eski sanayi modeli geri gelmeyecek.

Bu teorik boşluğun yanı sıra tüm politikalar uygulandıktan sonra Trump’ın nasıl bir alternatif aradığını hayal etmek gerçekten zor. Nasıl bir alternatif ekonomik sistem, Kanada, Japonya, Meksika ve Avrupa Birliği gibi müttefikleri dışlayarak, Rusya’yı ise es geçerek başlatılabilir?

Şayet Trump ve arkadaşları politikalarının yaratacağı sonuçlar konusunda haklıysa bunun ABD için olumlu sonuçlarını 3-4 yıl sonra yatırım rakamlarına bakınca anlayacağız. Yani haksızlık etmemek lazım, ilk 100 günün gelişmeleri veya istatistikleri üzerinden sonuca varılamaz.

Trump’ın ikinci döneminin ilk 100 gününde kamuoyu desteği ciddi şekilde azaldı. ABD’de başkanların görev onayı istatistiği çok yakından takip edilir. Trump’ın ilk 100 günün sonundaki görev onayı yüzde 44 oldu. İlk başkanlığının 100. Gününde görev onayı yüzde 41 olmuş. Ama bu sefer çok daha yüksek bir başlangıç oranından buraya geldiğini unutmamak lazım.

KAMUOYU TEPKİSİ VE SEÇMEN DİNAMİKLERİ

Trump’ın ikinci döneminin ilk 100 gününde kamuoyu desteği ciddi şekilde azaldı. ABD’de başkanların görev onayı istatistiği çok yakından takip edilir. Trump’ın ilk 100 günün sonundaki görev onayı yüzde 44 oldu. İlk başkanlığının 100’üncü dününde görev onayı yüzde 41 olmuş. Ama bu sefer çok daha yüksek bir başlangıç oranından buraya geldiğini unutmamak lazım. Yani olumsuz değişim ilk dönemine göre daha fazla. Trump’ın düşük onayını tarihi perspektife koyunca enteresan bir sonuç çıkıyor: İkinci dünya savaşından beri ilk 100 gün sonunda görev onayı yüzde 50’nin altında olan tek ABD başkanı Trump. Trump’ın seçmen dinamiğini etkilediği tek ülke kendi ülkesi değil. Kanada’nın yeni başbakanı liberal Carney Trump’a ne kadar teşekkür etse az. Trump Kanada hakkında konuştukça oyları arttı ve sonuçta beklenmedik şekilde seçimleri kazandılar.

YENİ DENGEYE DOĞRU MU?

Bu yazıyı tamamlamak üzereyken, Beyaz Saray X hesabı ABD ile Çin arasında ABD’nin ticaret açığının azaltılması yönünde bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Daha sonra pazarlığa imkan verilecek 90 günlük bir süre gümrük vergilerinin indirildiğini duyurdular. Financial Times gazetesinde iki gün önce çıkan bir grafikte, karşılıklı gümrük vergilerinin aşağı yukarı fırtınadan öncesi seviyelere döndüğü anlatılıyor. Trump destekçisi hesaplar, hemen Çin’in Trump karşısında diz çöktüğünü, yapay zeka destekli görüntülerle paylaşmaya başladı. Allah akıl fikir versin…

Yatırımcılar bu haftayı mutlu geçiriyor. Ancak buradan güzel günlere döndüğümüz sonucuna varmak doğru olmaz. Bu dönemin belirleyici karakteristiği olan öngörülemezlik hâlâ devam ediyor. Unutmayın, Trump birinci döneminde büyük bir başarı olarak duyurduğu, aslında orijinal NAFTA’dan çok da farklı olmayan, Kanada ve Meksika anlaşmasını ikinci döneminde boşa çıkardı. Yani anlaşmaların kalıcılığı hakkında şüphe duymak için elimizde önemli kanıtlar var.

Ek olarak geçtiğimiz hafta İngiltere ve ABD arasında bir anlaşma imzalandı. Trump bu anlaşmadan sonra “İngiltere ile dış ticarette mütekabiliyet konusunda mutabık kaldık” anlamına gelen bir açıklama yaptı. Bu da bize politikalarının temel gerekçelendirmesi konusunda fikrinin değişmediğini gösteriyor.

Pazarlık başladıysa yavaş yavaş yeni dengenin parametrelerini de anlamaya başlayacağız demektir. Ancak anlaşmalara güven ne kadar olur kestirmek zor. Biraz daha belirsizlik içerisinde yol alacağız gibi duruyor.