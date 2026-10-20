İki petrol şirketi birleşiyor yeni şirketin değeri 1 milyar doları aşacak

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Gulf Keystone Petroleum ve ShaMaran Petroleum, 20 Ekim 2026'da yaptıkları açıklamayla birleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bermuda hukukuna göre gerçekleştirilecek yasal birleşmede Gulf Keystone, faaliyetlerini sürdürecek tüzel kişilik olacak.

Yaklaşık 601 milyon dolar değerindeki işlem kapsamında ShaMaran hissedarlarına, sahip oldukları her bir ShaMaran hissesi karşılığında 0,07533958 adet yeni Gulf Keystone hissesi verilecek. Birleşmenin tamamlanmasının ardından iki şirketin mevcut hissedarlarının yeni şirkette yaklaşık yüzde 50'şer paya sahip olması öngörülüyor.

Yeni şirketin piyasa değeri 1 milyar doları aşacak

Birleşmenin, Irak'ın Kürt Bölgesi ve federal Irak'taki petrol faaliyetlerini tek bir yapı altında toplaması hedefleniyor. İşlem sonrasında oluşacak şirketin piyasa değerinin 1 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Şirketlerin açıkladığı tahminlere göre birleşik yapının kanıtlanmış ve muhtemel petrol rezervleri toplamı 323 milyon varile ulaşacak. Yeni şirketin günlük üretiminin ise yaklaşık 53 bin varil petrol eşdeğeri seviyesinde olması öngörülüyor. Bu birleşmeyle iki şirketin mevcut varlıklarının bir araya getirilmesi ve Irak'taki petrol üretim faaliyetlerinin daha geniş bir portföy üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

Gulf Keystone hissedarlarına 50 milyon dolarlık temettü planı

Anlaşmanın bir diğer önemli unsuru, Gulf Keystone'un mevcut hissedarlarına yönelik özel temettü planı oldu. Şirket, birleşmenin tamamlanması sırasında mevcut hissedarlarına toplam 50 milyon dolar tutarında özel temettü ödemeyi hedefliyor.

Ödeme, ilgili şirket kuralları ve yönetim kurulu onayına tabi olacak. Birleşme bedelinin tamamının yeni Gulf Keystone hisseleriyle karşılanması planlandığından işlemin tamamlanması ayrıca bir finansman koşuluna bağlanmadı. Birleşme sonrasında Lundin ailesinin yeni şirkette yüzde 12,8 payla en büyük hissedar konumuna gelmesi bekleniyor.

İlk yarı finansal sonuçları açıklandı

Şirketlerin 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin denetlenmemiş finansal verileri, birleşmenin ölçeğine ilişkin ilk göstergeleri ortaya koydu. Ocak-haziran döneminde Gulf Keystone 57,8 milyon dolar, ShaMaran ise 55,8 milyon dolar gelir bildirdi. İki şirketin toplam geliri 113,6 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde Gulf Keystone'un vergi sonrası kârı 12,9 milyon dolar, ShaMaran'ın vergi sonrası kârı 25,8 milyon dolar olarak açıklandı. Birleşik şirketin bu döneme ilişkin toplam vergi sonrası kârı 38,7 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Birleşmenin 2027 ortasında tamamlanması bekleniyor

İşlemin tamamlanması için gerekli hissedar onaylarının alınması ve diğer kapanış koşullarının karşılanması gerekiyor. Şirketlerin olağanüstü genel kurul toplantılarının yaklaşık 22 Aralık 2026'da yapılması planlanıyor. Taraflar, birleşmenin 2027 yılının ortalarında tamamlanmasını öngörüyor. Gulf Keystone ayrıca birleşik şirketin birincil borsa kotasyonunu Oslo Borsası'nın ana pazarına taşımayı ve Londra'daki kotasyonunu sonlandırmayı planlıyor. Birleşme tamamlanana kadar iki şirket faaliyetlerini bağımsız biçimde sürdürmeye devam edecek.