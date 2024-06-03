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İki uçak havada çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

Portekiz’de gösteri uçuşu sırasında iki uçak havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan birinin pilotu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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İki uçak havada çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır." denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.

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