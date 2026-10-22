İki ülke arasında sessiz takas: 252 Ukraynalı, 25 Rus askerinin naaşı

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Rusya ile Ukrayna arasında savaşta hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin karşılıklı teslimine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Rusya, 252 Ukraynalı askerin naaşını Ukrayna'ya teslim edecek.

Ukrayna ise karşılığında 25 Rus askerinin cenazesini Rusya'ya iade edecek. İki ülke arasında yürütülen süreçte, hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının ülkelerine gönderilmesi hedefleniyor.

Teslim edilecek cenaze sayılarında yaklaşık 10 kat fark

Karşılıklı teslim edilecek naaşların sayısı arasındaki belirgin fark, takasın öne çıkan ayrıntısı oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya teslim edeceği cenaze sayısı, Ukrayna'nın Rusya'ya iade edeceği naaşların yaklaşık 10 katına karşılık geliyor.

Ancak bu rakamlar, savaş boyunca tarafların verdiği toplam asker kayıplarını göstermiyor. Teslim edilen cenazelerin sayısı, tarafların ellerinde bulunan naaşlara ve kimlik tespit süreçlerine bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle açıklanan sayılar üzerinden iki ülkenin toplam kayıplarına ilişkin doğrudan bir sonuç çıkarmak mümkün değil.

Cenazelerin kimlikleri adli tıp incelemesiyle belirlenecek

Ukraynalı yetkililer, teslim alınacak naaşların kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp uzmanlarının inceleme yapacağını bildirdi. Kimlik tespit çalışmalarının ardından cenazelerin ailelerine ulaştırılmasına yönelik süreç yürütülecek. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de naaşların ülkelerine iadesi çalışmalarına destek veriyor.