İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı 200 kilometreye indi

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Tacikistan ile sınırın tartışmalı 15 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandığını açıkladı.

Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov ile bir araya gelen Taşiyev, iki ülke sınırında bulunan Maksat ile Arka köyleri arasındaki 15 kilometrelik bölge üzerinde anlaşmaya varıldığını ve bu konuda protokol hazırlandığını bildirdi.

Tacik heyeti başkanı Yatimov ise görüşme için “çok önemli ilerleme sağlandı.” ifadesini kullandı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 972 kilometrelik sınırda, 200 kilometre anlaşmazlık yaşanan kısım kaldı.

Sınır köylerinde yaşayanların başlattığı çatışmalara, zaman zaman iki ülkenin silahlı güçleri de dahil oluyordu.

İki taraftan onlarca kişi, 14 Eylül 2022'deki en son çatışmada hayatını kaybetti.