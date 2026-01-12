İki ülke Grok'a erişimi engelledi

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, Grok’a geçici erişim engeli getirdiğini cumartesi günü yayımladığı açıklamayla duyurdu. Bakanlık, kararın “yapay zeka teknolojisi kullanılarak üretilen sahte pornografik içerik riskine karşı kadınları, çocukları ve tüm toplumu korumak” amacıyla alındığını belirtti.

Açıklamada, Grok’un entegre olduğu sosyal medya platformu X’ten konuyla ilgili derhal açıklama talep edildiği de ifade edildi.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid, “Hükümet, rızaya dayanmayan deepfake cinsel uygulamaları dijital alanda insan hakları, insan onuru ve ulusal güvenliğin ciddi bir ihlali olarak görmektedir” dedi.

Grok, Endonezya’daki erişim engeline ilişkin olarak X platformunda “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz” mesajını paylaştı.

Malezya da kısıtlamaya gitti

Malezya’nın internet düzenleyici kurumu Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu da pazar günü yaptığı açıklamada, etkili güvenlik önlemleri hayata geçirilene kadar Grok’a erişimin sınırlandırıldığını duyurdu. Komisyon, MalezYA yasalarına aykırı olabilecek yapay zekâ kaynaklı içeriklerin önlenmesi amacıyla X Corp. ve xAI LLC’ye bildirim gönderildiğini, ancak şirketlerin yanıtlarının Grok’un doğasında bulunan riskleri gidermekte yetersiz kaldığını bildirdi.

X ve xAI'dan sınırlı adım

Güneydoğu Asya ülkelerinin aldığı karar, Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketinin cuma günü Grok'un görsel üretim özelliğini X platformunda çoğu kullanıcı için kısıtlama kararının ardından geldi. Yapay zeka aracının kadınlar ve çocuklara ait soyundurulmuş görüntüler üretmesi büyük tepki çekmişti.

Yeni düzenlemeyle birlikte, görsel üretme ve düzenleme özellikleri yalnızca ücretli abonelere açıldı. Bu özellikler daha önce günlük kullanım limitleriyle ücretsiz olarak sunuluyordu. Ancak Birleşik Krallık da dahil olmak üzere birçok ülkedeki düzenleyici kurumlar, xAI’ın bu adımını yetersiz bulduklarını açıkladı. X’ten bağımsız çalışan Grok mobil uygulamasında ise abonelik olmadan da görsel üretimine izin verilmeye devam ediliyor.

Hindistan'dan açıklama

Hindistan hükümeti de daha önce Grok'un özelliklerine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Press Trust of India'nın, ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, X yönetimi Hindistan yasalarına uyum konusunda güvence verdi. Haberde, yaklaşık 3 bin 500 içeriğin engellendiği ve 600’den fazla hesabın silindiği belirtildi.