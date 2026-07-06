İkinci Louvre vakası: Fransa’da bir müzede daha mücevher soygunu yaşandı

Şirket ve soruşturmaya yakın bir kaynağın aktardığına göre, Fransa’nın kuzeydoğusundaki Wingen-sur-Moder kentinde bulunan Lalique Müzesi’ne sabah saat 05.30 sıralarında giren kişi ya da kişiler, doğrudan mücevher odasına yöneldi.

Soruşturmaya yakın kaynak, “Yaklaşık 20 parça mücevher çalındı. Zararın boyutu şu anda değerlendiriliyor ancak kaybın birkaç milyon Euro'yu bulabileceği, muhtemelen 4 milyon Euro'ya yakın olduğu düşünülüyor” dedi.

Müze, internet sitesinden yaptığı açıklamada soygun nedeniyle birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre kaynak, alarmın devreye girdiğini ancak güvenlik şirketinin kontrolleri tamamlamasının ardından olay yerine ilk ulaşan kişinin bir temizlik görevlisi olduğunu belirtti. Temizlik görevlisinin durumu polise bildirdiği ifade edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği bildirildi.

Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden mücevher ve cam ustası Rene Lalique’e adanan müze, 2011 yılında şirketin fabrikasının yakınında açılmıştı.

Soygun, geçen yıl ekim ayında Paris’teki Louvre Müzesi’nde yaşanan büyük mücevher hırsızlığının ardından Fransa’daki müze ve galeri güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Louvre’daki soygunda hırsızlar, sekiz dakikadan kısa süren baskında 102 milyon dolar değerinde mücevheri çalmıştı.