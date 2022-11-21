İklim Zirvesi'nde 'hasar fonu' kararı

Birleşmiş Milletler'in (BM) dün sona eren iklim zirvesinde, yoksul ülkelerin iklim değişikliğinden kaynaklanan felaket zararlarını tazmin edecek bir fon oluşturmak için anlaşma sağlandı. Ancak pek çok katılımcı iklim değişikliğine yol açan emisyonlarla mücadele hedeflerinin daha ileri taşınamadığı eleştirisinde bulundu.

Anlaşma, küresel ısınmanın kırılgan ekonomilere sahip ülkeler üzerindeki yıkıcı etkisiyle mücadelede zafer olarak nitelendi.

Ancak pekçok ülke, kayıp ve hasar fonunun oluşturulabilmesi için, küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlama taahhütlerinden taviz vermeleri için baskı altında kaldıklarını belirttiler.

Kayıp ve hasar fonu küçük ada ülkeleri ve diğer kırılgan ekonomilerin, Avrupa Birliği'nin 27 üyesi ile ABD'nin rızasını aldıkları diplomatik bir zafer olarak nitelendi. AB ve ABD, geçmişteki sera gazı salımları nedeniyle hukuki yükümlülük altına girecekleri endişesiyle uzun süredir söz konusu fona karşı çıkıyorlardı.

Anlaşma metninde fonun oluşturulması için zengin ülkelere bağımlı olmak yerine, finansal kurumlar da dahil çeşitli kaynakların kullanılacağının ifade edilmesi, Batılı ülkelerin endişelerini hafifletti.

Anlaşmada yalnızca fonun yönetimi ile paranın kimlere ve nasıl dağıtılacağını belirleyen bir plan sunulduğundan, fonun hayata geçirilmesinin birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

Sera gazı ve fosil yakıt hedefleri eleştirildi

Öte yandan birçok üye ülke anlaşmanın, sera gazı salımı ve fosil yakıt kullanımını düşürmeyi hedefleyen uygulamaları ileri taşımadığı, hatta Glasgow'da varılan iklim anlaşmasındaki hedefleri gerilettiği eleştirisinde bulundu.

Glasgow anlaşmasının mimarlarından Alok Sharma, "Glasgow'da çizdiğimiz çizgiyi korumak için can hıraş mücadele etmemiz gerekti" dedi.

Sharma, Mısır'daki müzakereler sırasında ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele güçlerini kıracak uygulamalardan feragat edildiğini şu şekilde özetledi: "Bilimin bize söylediği üzere salımların 2025'ten önce zirveye ulaşması gerektiği? Bu metinde yok. Kömürün kullanımına son verilmesine yönelik adımların takibi? Bu metinde yok. Fosil yakıt kullanımını durdurmaya yönelik açık bir hedef? Bu metinde yok."

COP27 anlaşması fosil yakıtlar konusunda büyük ölçüde Glasgow anlaşmasının hedeflerini tekrarlayarak, tüm tarafları "kontrolsüz kömür kullanımını düşürmeye ve verimsiz fosil yakıt muadillerini kullanımdan çıkarmaya" çağırdı.